Gómez Cazarín impuso a su papá como candidato en Hueyapan de Ocampo, acusan

Carmen Lorenzo Herrera, aspirante a la candidatura del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), a la Alcaldía de Hueyapan de Ocampo, acusó de "influyentismo", "nepotismo" y "abuso de poder" en la selección del abanderado de dicho partido en ese municipio.



Y es que dijo que se escogió por "dedazo" a Juan Gómez, padre del diputado local y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín.



"Hoy sábado, alrededor del mediodía, me enteré que se consolidó el ‘dedazo’ a favor del señor Juan Gómez, conocido como Juan Yonas, para ser candidato a la presidencia municipal de Hueyapan de Ocampo (...) Y quien de todos es sabido es padre de un diputado, por lo que a todas luces se ve el influyentismo, nepotismo, abuso de poder y todas esas atenuantes que tanto critican ellos mismos", expuso en su perfil de Facebook.



Al fijar su postura tras la decisión de la Comisión Nacional de Elecciones, titulado "ESTOY LIBREEEE!!!", Lorenzo Herrera insistió que se trató de una imposición, ya que se violaron los estatutos de MORENA y no se hizo la encuesta ciudadana de la que saldría el candidato o candidata a la presidencia municipal del municipio referido.



"Señalo que fue ‘dedazo’ porque se violaron los estatutos que el mismo partido de MORENA marca, ya que de todos los aspirantes que éramos, seleccionarían cuatro, dos damas y dos varones y de esos por medio de ENCUESTA ciudadana saldría la candidata o candidato pero NADA DE eso hicieron. Sólo hoy sale la lista con el nombre del ciudadano en mención", indicó la periodista en la publicación.



Añadió que "la cuota de género que tanto cacarean" no la tomaron en cuenta, por lo que aseguró que "las mujeres siguen siendo ignoradas por el partido que habla de una Cuarta Transformación, misma que no se ve por ningún lado porque continúan haciendo los mismos vicios de antes y a las de mi género nos minimizan e ignoran".



La exaspirante morenista dejó entrever que el otorgamiento de la candidatura al papá del legislador de la actual Legislatura del Estado derivó del pago de dinero.



"Sabemos cuáles fueron las manos que mecieron la cuna para dar las candidaturas y a cambio de que $$$$, esas son las que desde ya están destruyendo este partido", comentó al añadir que "queda libre y si bien una puerta se me cerró, otra se me abrió, siempre debido a que el trabajo que realizo es visto por muchos y mi andar cercano con la ciudadanía hace que gane simpatías".



Carmen Lorenzo Herrera apuntó que su labor no termina con esta decisión del partido, por el contrario, mencionó que caminará con "más fuerza" con la gente que la sigue y que sabe que continuará de su lado.



"DIOS BENDIGA A MI FAMILIA QUE siempre está conmigo, en todos los sentidos, a mis amigos, amigas, conocidos, simpatizantes a todos los que confían en mí, en mi capacidad para poder gobernar un municipio y conocen la entereza que tengo pues si caigo de inmediato me levanto y sigo mi camino a lo que quiero".



"Seguiremos en contacto, reitero, esto no termina aquí", precisó la comunicadora social.



Finalmente, sostuvo que lo trabajado hasta ahora se multiplicará y seguirá caminando del lado del cambio, dando paso a quien, igual que ella, quiere hacer grandes beneficios para Hueyapan.