Gómez Cazarín intenta confundir: la de la SCT es otra obra diferente

Joaquín Rosas GarcésDirector general de AlCalorpolítico.comMuy estimado Joaquín, una vez más te reitero mi aprecio y respeto por el equilibrio informativo y la apertura que siempre has dado a las diferentes voces y opiniones en tu prestigiado diario digital, pese a las presiones de todo tipo que tu ética e imparcialidad periodística muchas veces te han generado.Agradezco que hasta ahora hayas publicado ininterrumpidamente mi columna desde que en 2005 me invitaste con gran generosidad a escribir en tu portal.Procedo a responder a la declaración que hizo el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura local, acerca del último texto que publiqué con el título “SIOP: ¿CONTRATO PARA CAZARÍN?”.Lo hago porque el mismo diputado reiteró su respeto a mi “derecho a la libertad de expresión” como comunicador, y a su convicción de que también “es importante el debate público y la expresión libre de las ideas.”Ahora, al igual que él, hago valer mi derecho de réplica, pues asegura que lo que publiqué es “una información carente de veracidad y precisión.”En su intento por desmentir lo publicado envió un documento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) “para que la ciudadanía veracruzana tenga la certeza de que en ningún momento el Gobierno del Estado ha favorecido con contratos de obra a mi persona o a algún familiar, esas conductas de corrupción y conflictos de intereses quedaron en el pasado con la llegada de la Cuarta Transformación al poder público”, declaró el coordinador del grupo legislativo de Morena.“A la ciudadanía veracruzana y como se acredita con el documento que se acompaña, te puedo afirmar que lo publicado en dicho artículo es totalmente falso, pues se pretende denunciar que las obras del camino Sontecomapan-Montepío fueron adjudicadas por el Gobierno del Estado en favor de un familiar, lo cual es una mentira, pues se trató de una obra emprendida por el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”, dijo el Legislador.Gómez Cazarín trató de comprobar su dicho con la copia del Oficio número SCT.6.29.303.1122 rubricado por el ingeniero Ángel Obando Vargas, en su carácter de Subdirector de Obras de la Delegación Veracruz de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el que, en efecto, se demuestra que los trabajos en el camino Sontecomapan-Montepío fueron licitados por el Gobierno Federal, con lo que el diputado local de San Andrés Tuxtla intenta confundir a la opinión pública para desvirtuar la versión publicada por este columnista.“Se pretendió ensuciar el trabajo honesto del Gobierno del Estado de Veracruz, encabezado por el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, del secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Elio Hernández Gutiérrez, así como de su servidor y mis familiares, con un supuesto favorecimiento en una licitación que realmente corrió a cargo del Gobierno de la República”, afirmó Gómez Cazarín.Pero las obras de la SCT y de la SIOP tienen diferentes números de licitación, distintas fechas y abarcan diversos kilometrajes del mismo camino Sontecomapan-Montepío, en el municipio de Catemaco.La Licitación de la SCT es la número LO-009000938-E9-2020 y abarca el tramo que va del kilómetro 17+900 al 38+500 con una meta de 20.60 kilómetros. Sin embargo, de acuerdo con el fallo de las autoridades de la SCT dado a conocer el 21 de mayo pasado, se declaró “desierta” esta Licitación Pública Nacional debido a que “ninguna proposición reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante…” En total participaron 60 empresas, entre las cuales no figura la Constructora TERCO, S.A. de C.V., de los hermanos Héctor Enrique y Christian Julián Cazarín Meza, que el coordinador del grupo legislativo de Morena ha reconocido que son sus familiares. Por eso la SCT no podía asignarles esta obra a sus parientes. Anexo a este escrito las actas de la convocatoria y del fallo para que la opinión pública no se deje confundir.En cambio, la Licitación Pública Nacional de la SIOP a la que me refería en mi columna de este viernes 24 es la número LO-930007995-E71-2020 para la construcción de solamente 3.5 kilómetros del mismo camino Sontecomapan-Montepío. Y tal como lo consigné –para lo cual anexo también los documentos oficiales que así lo comprueban–, el pasado lunes 20, en el auditorio “Ing. Catarino Morales Hernández” de la SIOP se reunieron representantes de las 26 compañías constructoras participantes, entre ellas la de TERCO, S.A. de C.V. de los Cazarín Meza, para la apertura de sus propuestas técnica-económicas. El fallo de este concurso apenas está por darse a conocer oficialmente.Se espera que para no “ensuciar el trabajo honesto” del Gobierno del Estado que encabeza el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, del titular de la SIOP, Elio Hernández Gutiérrez, así como del diputado Gómez Cazarín y de sus familiares, “con un supuesto favorecimiento en una licitación”, esta obra se asigne a la empresa que haya presentado la mejor oferta económica y que garantice técnicamente el mejor trabajo.Lo grave sería que el contrato se asignara sólo por la presión de parentescos influyentes, como temen algunos constructores concursantes. Estaremos pendientes del fallo.Te agradezco Joaquín la publicación de mi respuesta.ATENTAMENTERaymundo Jiménez