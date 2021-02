Gonzalo Vicencio analiza su renuncia a la dirigencia de MORENA en Veracruz

El Secretario General del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en Veracruz, Gonzalo Vicencio Flores, aún no define su renuncia al partido y canceló la rueda de prensa que ofrecería el día de mañana lunes para informar sobre su decisión al respecto.



Vicencio Flores, dejó entreabierta la posibilidad de renunciar, ante la solicitud que le hicieran este sábado en el municipio de Emiliano Zapata tanto delegados, militantes, simpatizantes y aspirantes a candidatos del partido, por lo que, de hacerlo, pondría fin a la disputa que se mantiene al interior del instituto con Esteban Ramírez Zepeta.



Aunque hay rumores de que el Secretario General ya presentó su renuncia, Gonzalo Vicencio primero tendría que enviar un documento a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional o a la estatal, manifestando su dimisión y pidiendo su baja del padrón de afiliados.



Sin embargo, este domingo se confirmó que dichas comisiones aún no reciben la renuncia de Vicencio Flores.



Por otra parte y aunque no se otorgó explicación alguna sobre la cancelación de la rueda de prensa que ofrecería este lunes en la capital del Estado, se sabe que el aún Secretario General del Morena acudirá a la Ciudad de México a reuniones con los integrantes de la dirigencia nacional del partido “Fuerza por México”, para posteriormente definir su salida de Morena.



Cabe mencionar que se constató que desde hace algunos días, Vicencio Flores sostuvo reuniones con el partido Fuerza por México en Veracruz, con quienes inició el diálogo y la posibilidad de que, una vez que salga de la filas morenistas, pueda ingresar al instituto que lidera Gerardo Islas Maldonado a nivel nacional y Eduardo Vega Yunes en el Estado.



La disputa con Esteban Ramírez Zepeta tiene que ver con el control del partido y la definición de candidaturas, ya que ambos equipos impulsan perfiles diferentes y hasta el momento no han logrado la unidad y el orden para mantener una sola fuerza que defina los mejores candidatos para este proceso 2020-2021.



En caso de que Gonzalo Vicencio deje las filas morenistas, se prevé una desbandada tanto de militantes como de posibles candidatos del equipo del aún Secretario General, quienes estarían dispuestos a fortalecer al partido de reciente creación.