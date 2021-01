Gonzalo Vicencio mantiene “secuestradas” instalaciones de MORENA: Secretarios del CDE

Secretarios del Comité Ejecutivo Estatal (CDE) del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en Veracruz, acusaron que el secretario general Gonzalo Vicencio Flores mantiene “secuestradas” las instalaciones del partido y advirtieron que sus acciones podrían tener consecuencias, además que la impugnación que presentó sobre la alianza no tiene futuro.



Durante conferencia de prensa, Yair Ademar Domínguez Vázquez, secretario de Organización; José Ángel Echeverría Escamilla, secretario de Jóvenes; Alejandro Moreno Hernánez, secretario de Derechos Humanos y Sociales; Carol Esbeidy Conde Martínez, secretaria de Arte y Cultura y David Alemán Ocampo, secretario de Producción y Trabajo, desconocieron el o los motivos que han llevado al Secretario General del Comité a criticar la alianza.



“Quienes formamos parte del Comité Ejecutivo Estatal respaldamos esta alianza pues fue avalada por el Pleno del Consejo Nacional de MORENA, así como por el Comité Ejecutivo Nacional, misma que fue firmada por Mario Delgado, presidente nacional del Movimiento y Citlalli Hernández, secretaria general”, explicaron al avalar la coalición con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).



El convenio de coalición también fue firmado por parte del Partido del Trabajo (PT), con Ramón Díaz Ávila, comisionado político nacional en Veracruz y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, dirigente estatal del Partido en Veracruz.



De este modo, reiteraron que desconocen el por qué la dirigencia nacional no le notificó a Vicencio Flores sobre la alianza, “lamentamos también su falta de interés al no enterarse a través de las vías oficiales”.



De igual manera, informaron que el día de ayer viernes, el Comité Ejecutivo Nacional nombró a Oscar Cantón como delegado nacional del sureste y con él se coordinarán para las labores aliancistas y del proceso electoral 2020-2021.



Sobre las acusaciones de Gonzalo Vicencio, donde señaló que el Gobierno del Estado está metiendo las manos en el partido, el secretario del trabajo expuso que él será el responsable de las consecuencias que está originando.



“Si hay verdades con mentiras, él lo sabe perfectamente y nosotros respetamos las cosas cómo la ley lo dice claramente (...), lo hacemos responsable también del grupo de personas que mantiene secuestrado a nuestro Comité Ejecutivo Estatal”, asentó al referir que el documento del INE que presenta Vicencio, únicamente lo ratifica como secretario pero no tiene funciones de presidente en Veracruz.



También, dejó en claro que no son enviados del Gobierno del Estado y aseguraron que quien actúe en contra de los estatutos morenistas, podría ser sancionado.



El secretario de organización, Yair Ademar, agregó que será la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido quien se encargue de dirimir los conflictos al interior del instituto y de sancionar en caso de ser necesario.



“En dado caso de que algún militante, cuál sea, que con una conducta atente contra los principios marcados en los estatutos, la comisión será la encargada de emitir alguna amonestación en contra de quien actúe en contrario de lo que establecen los estatutos”.



Sobre el convenio de alianza que fue imputando por Gonzalo Vicencio el mismo día que se presentó, Yair Ademar sostuvo que cumple con toda la legalidad y fue entregada y tiempo y forma, por lo que será el órgano electoral quien la valide en los tiempos correspondientes, por lo que no está en riesgo.



“Es una alianza que ha cumplido con todos los requisitos y no tiene futuro esa impugnación”, asentó.



Finalmente, los integrantes del CDE de Morena hicieron un llamado a líderes partidistas, bases, simpatizantes, amigos, compañeros y actores políticos de todo el Estado, “para que cerremos filas ante esta alianza que no es sólo de Veracruz, sino de México, porque con ella vamos a garantizar la representación popular que necesitamos para que la Cuarta Transformación siga su rumbo. No olvidemos que en Morena nos une el espíritu de lucha, de lucha por una transformación verdadera, sin que los intereses personales se antepongan a los intereses del pueblo”.