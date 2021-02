Gonzalo Vicencio no es “Presidente en funciones” de MORENA Veracruz, afirman

Estatutariamente, en Veracruz no hay un presidente del Comité Directivo Estatal de Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), por lo que ese cargo se encuentra acéfalo y así estará hasta después de octubre de este año, afirmó el representante propietario de MORENA ante la Junta Local Ejecutiva del INE, Gabriel Onésimo Zúñiga Obando.



El también suplente en la representación del partido ante el OPLE afirmó que en la entidad no hay un presidente partidista reconocido por la dirigencia nacional ni por los órganos electorales.



Por lo que desconoció que Gonzalo Vicencio Flores, secretario general de MORENA, se encuentre “en funciones de Presidente”, como él mismo se ostenta, ya que la dirigencia nacional del partido no lo ha ratificado como tal.



Recordó que por mandato del Tribunal Electoral la Presidencia del CDE de MORENA, se resolverá hasta después del proceso comicial 2020/2021, por lo que dijo esperar que en el mes de octubre estén dadas las condiciones para retomar el proceso interno.



Mientras tanto, lo que hay en Veracruz, expuso, es un liderazgo encabezado por Esteban Ramírez Zepeta, a tal grado que “la conducción y la negociación política para la alianza electoral MORENA/PT/PVEM registrada la semana pasada ante el Consejo General del OPLE, fue de él”.



Expuso que el convenio de coalición presentado por Esteban Ramírez Zepeta está firmado por Mario Martín Delgado Carrillo y Citlalli Hernández Mora, presidente y secretaria general del CEN de MORENA; así como por Silvano Garay Ulloa y José Alberto Benavides Castañeda, acreditados por la dirigencia nacional del PT; y por la dirigencia nacional del PVEM.



“Fue un papel importantísimo el que jugó Esteban (Ramírez Zepeta) en las negociaciones para establecer la alianza; esto abona al liderazgo y a la unidad del partido. El liderazgo es para quien lo trabaja”.



Agregó que la falta de un presidente en el Comité Directivo Estatal de MORENA no tiene por qué generar incertidumbre ni dudas al interior de ese partido.



“El moreno no tiene por qué tener alguna duda, no hay un presidente pero sí tenemos en Veracruz un liderazgo joven, fresco, dinámico, sin un pasado oscuro y sin cuentas pendientes”.



En ese sentido, hizo un llamado a los militantes de MORENA a cerrar filas en torno a Esteban Ramírez Zepeta, ya que es una de las cartas “muy fuertes” para dirigir los destinos de ese partido en Veracruz.