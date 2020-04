Ventas minoristas y espacios de recreación

Parques

Estaciones de tránsito (paradas de camión)

Espacios de trabajo

Supermercados y farmacias

Zonas residenciales

La empresa Google generó un reporte para ayudar a los usuarios y a funcionarios de salud pública a comprender las respuestas a la guía de distanciamiento del COVID-19. Este reporte no debe ser usado para realizar diagnósticos médicos, pronósticos ni tratamiento, tampoco está destinado a ser utilizado como guía en viajes personales.La precisión de la ubicación y la comprensión de los lugares categorizados varía de una región a otra, por lo que Google no recomienda utilizar esta información para hacer una comparación de cambios entre países o regiones con diferentes características, por ejemplo, zonas rurales y urbanas.Estos informes muestran cómo las visitas y la duración de permanencia en diferentes lugares cambia en comparación con una base prestablecida. Google calcula estos cambios utilizando el mismo tipo de datos usados para mostrar tiempos en lugares populares registrados en su aplicación de Google Maps.Los cambios para cada día de la semana se comparan con un valor de la base para un día específico de la semana:● La base es el valor medio, para el día correspondiente de la semana, durante un periodo de 5 semanas (3 de enero – 6 febrero 2020).● Los informes muestran tendencias a lo largo de varias semanas con los datos más recientes, de hace aproximadamente 2-3 días, pues esto es lo que Google se tarda en realizar los informes.Los datos que se incluyen en el cálculo depende de la configuración del usuario, la conectividad y si cumple con el umbral de privacidad establecido por Google. Si el usuario no alcanza el umbral de privacidad, no se muestran los cambios del día.El estudio incluye categorías que son útiles para los esfuerzos de distanciamiento social y acceso a servicios esenciales.Estos conocimientos se calculan en función de los datos de los usuarios que han optado por el historial de su ubicación de su cuenta de Google, por lo que los datos representan una muestra de nuestros usuarios. Como con todas las muestras, esto puede o no representar el comportamiento exacto de una población más amplia.Tendencias de movilidad para lugares como restaurantes, cafeterías, centros comerciales, parques temáticos, museos, bibliotecas y cines., comparado con la baseTendencias de movilidad para lugares como parques, bancas públicas, parques para perros, plazas y jardines., comparado con la baseTendencias de movilidad para lugares de transporte público como camiones, taxis y metros., comparado con la baseTendencias de movilidad para lugares de trabajo., comparado con la baseTendencias de movilidad para lugares como supermercados, mercados, mercados orgánicos, farmacias., comparado con la baseTendencias de movilidad para zonas habitacionales., comparado con la base