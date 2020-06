Grabaciones de videocámaras no son públicas, explica Alcalde de Orizaba

El presidente municipal de Orizaba, Igor Rojí López, dejó en claro que la información que captan las cámaras de videovigilancia es material de la Policía Municipal y para las investigaciones que hacen la Fiscalía, no para estar mostrando a todo el mundo.



"Hay muchos comentarios en redes sociales cuando sucede algún percance y preguntan: ¿y las cámaras dónde están? Pues las cámaras no son públicas y las grabaciones que ahí se tienen de todo lo que sucede en la ciudad, en caso de que haya algún delito, se pasa a la Fiscalía la información y ahí sirve como testimonio.



Mucha gente piensa que de algún incidente vamos a sacar los vídeos o que vamos a estar “ventaneando” gente que no son los delincuentes. Por eso tenemos esa confidencialidad y es que las cámaras son para el uso interno de la policía y la Fiscalía del Estado de Veracruz".



De igual forma recordó que van a ser instaladas 65 cámaras más en la ciudad para así llegar a 200, además que también se cuenta con las cámaras de solapa que traen los policías



Sobre las que se van adquirir dijo que se espera que para agosto ya estén instaladas, aunado a que destacó que estas tiene muy buena calidad, por ejemplo identifican la placa de un coche a 200 metros.