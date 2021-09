Desde el 21 de agosto, cuando el huracán Grace azotó el estado de Veracruz y provocó graves afectaciones en Xalapa, Ana Mayagua Porras espera que personal de la Dirección Municipal de Protección Civil acuda a su domicilio y le ayude a retirar la tierra que tras el desgaje del cerro cayó sobre su vivienda, dañando la mayor parte de su estructura.Además, denunció que pese a ser afectada por el meteoro, no fue censada y por lo tanto, no ha recibido ningún tipo de apoyo, como el que ya se ha distribuido a otras familias que vieron acabado su patrimonio por las intensas lluvias de ese día y los posteriores.“Se derrumbó mi casa por el huracán Grace y la verdad pido ayuda. Vivo en la calle La Compuerta, de la colonia Bosques del Sumidero y solicito el apoyo, porque se me vino toda la tierra, llegó a mi casa, me destruyó todas mis cosas, mi baño, todo se me tapó, tumbó la barda”, expresó en entrevista.Mayagua Porras dijo que el terreno donde vive desde hace seis años, con sus dos hijos, de 10 y 7 años, es propio; y aunque en el Ayuntamiento le prometieron que iría personal de PC Municipal a revisar los daños, nadie ha acudido y la tierra permanece allí.“De hecho, ahorita que tembló volvió a caer más tierra y me vecina también está afectada (…) vine al Ayuntamiento y dejé un papel con las fotos y dijeron que viniera en ocho días pero supuestamente hoy iba a ver, dijeron que los de Protección Civil iban a ir a sacar la tierra y tampoco se han presentado”, abundó.Junto con su hermana y su cuñado, la madre de 33 años acotó que acudió al Palacio Municipal, donde le dijeron que debía acudir al Museo del Transporte donde se llevaría a cabo el censo y después a El Lencero; sin embargo, nadie le da una respuesta certera del apoyo.“El Gobierno está para apoyar, estamos viendo unos apoyos de 37 mil pesos, que no me den el dinero pero lo que sí necesitamos es que PC vaya a que nos ayuden para sacar la tierra, está un inmenso alud de tierra detrás de la casa de mi cuñada, no lo puede sacar ella, no puede ir al baño a hacer sus necesidades”, expresó uno de sus familiares.Añadió que aunque ella ha acudido ante las instancias correspondientes, le responden que no hay dinero y que ella ya no será beneficiada con los apoyos para los damnificados por el huracán.“Ella tiene temor por los niños que están chicos, por un descuido, que estén afuera se le vaya a caer alguna tierra, porque el baño estaba retirado y la tierra cayó y lo dañó”, acotó su hermana.