El paso del huracán Grace por territorio veracruzano deja un saldo hasta el momento, de ocho personas fallecidas y tres desaparecidos, confirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien reiteró el llamado a la población acatar las recomendaciones de Protección Civil, ya que el estado de emergencia se mantiene y se prevé que la tarde de este sábado inicien los golpes de agua en zonas bajas por crecidas de ríos.



“Mantendremos la alerta máxima”, afirmó en conferencia de prensa, al informar sobre el primer deceso que se registró en Poza Rica el día de ayer viernes.



Y es que un adulto mayor perdió la vida al salir de su vivienda durante el paso del huracán, mientras que en Xalapa una menor en la colonia 21 de Marzo falleció por un deslave que cubrió su vivienda, asimismo, en otro deslave en la Capital, seis miembros de una familia perecieron al tras otro derrumbe.



García Jiménez mencionó que en el caso de los derrumbes y deslaves, elementos de la SSP aplicaron el PLAN-Tajín, en coordinación con la SEDENA trataron de rescatar a la familia, sin embargo, perdieron la vida.



“El derrumbe de una ladera en una pequeña casa, se estuvo tratando de rescatar con vida a las personas en el lugar fallece una menor; lamentablemente tenemos siete decesos, uno reportado en Poza Rica la noche de ayer, una persona mayor que transitaba por la calle en el momento crítico, también el deceso de seis personas, la madre, los menores, también en la 21 de marzo tenemos el deceso de otra menor de edad. Tenemos tres desaparecidos, estamos en la búsqueda”, puntualizó.



El titular del Ejecutivo afirmó que los familiares de los afectados por el deslave recibirán todo el respaldo del Estado, pues además se trata de personas “muy humildes” por lo que su gobierno “no escatimará”.



“El apoyo que necesiten en ellos nos vamos a escatimar, son personas muy humildes”, dejó en claro.



También lamentó que en muchas ocasiones la población no atiende los llamados de Protección Civil, por lo que adelantó que se continuará con el trabajo para fomentar esta cultura para salvar vidas.



“Lamentamos que no hayan podido salir, seguiremos trabajando en esta cultura atendiendo los llamados de Protección Civil para evitar la pérdida de vidas humanas”, dijo al adelantar que están a la espera del reporte de la región de Papantla, donde también hubo afectaciones importantes.



Asimismo, reiteró que Veracruz se mantiene en estado de emergencia, por lo que recomendó a la población en zonas bajas resguardarse, acudir a los refugios temporales pues se prevé para la tarde de este sábado se espera golpe de agua y escurrimientos.



“El estado de emergencia no ha pasado, se continúa en alerta máxima sobre todo en zonas bajas; volvemos a insistir que en esta zona central la gente busque las zonas altas, traslade sus pertenencia a zonas de resguardo, los escurrimiento se estarán dando en el día, a las cinco de la tarde podrían darse con mayor intensidad”, apuntó.



Finalmente, el Mandatario estatal informó que la CONAGUA mantiene en vigilancia específica en los ríos Actopan, Cazones y Tecolutla, pues están al alza y podrían superar sus niveles.



“Tenemos situaciones de alarma, el río Actopan estaba cerca del máximo antes de desbordamiento, estaba a 20 centímetros de ese punto, también el río Tecolutla tendrá un incremento considerable y estará llegando a sus puntos críticos en las zonas bajas, el río Cazones está en la misma situación”, finalizó.