Gracias a amparo, Heber Rafael es el primer liberado que era procesado por ultrajes

Gracias a un amparo, Heber Rafael Galán Contreras se convirtió en el primer liberado de entre quienes estaban siendo procesados por el delito de ultrajes a la autoridad.En entrevista, su abogado Carlos García contó que Heber fue vinculado a proceso el 15 de octubre del año pasado y enviado al penal de Pánuco.Posteriormente fue promovido un amparo que además de resolverse gracias a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional dicho tipo, tuvo aportes que demostraron que hubo violaciones al debido proceso.En el amparo, se mandató al juez de control emitir un auto de no vinculación a proceso, levantar la medida cautelar de prisión preventiva y se le prohibió además a la Fiscalía General del Estado (FGE) imputar nuevamente a Heber por los mismos hechos.El abogado recordó que su cliente fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con destacamento en Xico.Como ocurrió en otros casos, los policías afirmaron que el ahora exonerado los atacó con un cuchillo de 30 centímetros que sacó entre sus ropas."Dentro de la carpeta de investigación no hay huellas digitales, no hay sangre en los cuchillos que supuestamente lesionaron a los policías y la Fiscalía únicamente basa su evidencia en una camisola que fue rasgada por un cuchillo", contó.Agregó que tomando en cuenta esos elementos, un juez de Distrito determinó otorgar la suspensión definitiva a favor del acusado y este jueves se convirtió en el primer liberado.Dijo que a su cliente se le pretendía imputar otro delito para mantenerlo en prisión, siendo este el de obstrucción a las vías de comunicación.Contó que ello se deriva de la polémica por un terreno propiedad de su cliente y un hermano de este, que colinda con la cementera Moctezuma, que había tomado como camino dicha propiedad.Indicó que ambos hermanos cerraron el paso y la empresa inició un proceso donde al final se determinó que efectivamente no podía ser usado como paso, al ser propiedad privada.El abogado dijo que por estos hechos detuvieron a Heber, acusado de ultrajes a la autoridad.García criticó que los dichos de los elementos sean los mismos en todas las carpetas que se han integrado, pues narró que otra clienta suya fue acusada por hechos idénticos, es decir, haber sacado de entre sus ropas un cuchillo de esas dimensiones y atacar a los elementos.