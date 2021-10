Gracias a la vacuna, Zulma ya pudo ir a la escuela, pasear con su familia

Luego de un mes se haber recibido la primera dosis de la vacuna antiCOVID de Pfizer y a minutos de suministrarle la segunda, Zulma González García, una de las primeras menores de edad que ganaron amparos en Veracruz para ser inmunizados contra la enfermedad, dijo sentirse feliz, protegida y segura de retornar a clases y retomar sus actividades rutinarias."Pensé que me iba a ir mal, que iba a tener síntomas pero la verdad lo único que me pasó fue que se me envaró el brazo, estuve bien y durante este mes estuve bien, por fin ya pude asistir a mi escuela, ya puedo pasear con mi familia", expresó mientras aguardaba en la fila a la entrada del punto de vacunación del Centro de Salud "Dr. Gastón Melo", donde fue citada este jueves.González García, niña xalapeña de 12 años de edad y con diabetes tipo 1, adquirió notoriedad nacional luego de que en 2020, le pidiera al subsecretario de Salud Federal, Hugo López Gattel, que fuera considerada dentro de los grupos a inmunizar contra el Coronavirus, lo cual no ocurrió y tras una batalla legal logró que un juez ordenara a las autoridades sanitarias que la inocularan.Dijo que con la primera dosis estaba más tranquila porque ya tenía "un cachito" de protección frente al SARS-COV-2, la cual reforzó siguiendo las medidas de higiene y cuidados en su hogar. Ahora con la segunda dosis, confesó, podrá salir y celebrar a su hermano, quien también cumple años hoy."Afortunadamente está bajando la ola (de COVID-19 en Xalapa) y con esta dosis me voy a sentir más segura", reiteró al tiempo que comentó que espera que su video, en el que dio a conocer su condición de salud y su temor frente al Coronavirus, sí haya influido para que las autoridades de Salud hayan decidido ampliar el Plan Nacional de Vacunación a los menores de 12 años a 17 años con alguna comorbilidad."Me siento orgullosa porque este logro no sólo es mío, es de todos, todos los que estuvieron apoyando la cruzada de vacunación a niños, ahorita están vacunando a los de comorbilidades pero estoy segura que pronto lo harán con los que no las tienen. Ya se están desatorando los amparos que estaban atorados cuando empezó el mío, entonces me siento feliz de que ya están vacunando a los demás niños", enfatizó.Al mencionar que la inoculación de los niños y adolescentes de este grupo etario, se va logrando "poco a poco", añadió que espera que antes de finalizar el 2021, todos sin importar su condición de salud, ya hayan recibido las dosis de la vacuna Pfizer, la única autorizada en México para suministrársele a ellos."Sería muy exigente que todo sea de un jalón, que sea por pasos pero sí se logrará. Ojalá y se pudiera antes de que comience el próximo año", acotó.Entre tanto su padre, Alejandro González Sánchez, señaló que lograr que Zulma y otros niños más con algún padecimiento fueran inmunizados contra el SARS-COV-2 permite que puedan realizar sus actividades con más confianza, aunque lamentó que ello haya ocurrido por orden judicial."Es desafortunado que se tenga que recurrir a amparos para proteger a niños, o sea, hay un acto de discriminación en la política nacional de vacunación, no aparecen los niños. Parece que el Gobierno ya está enderezando el asunto (...) Y esperemos que en los próximos días ya esté abierta la vacunación para todos", manifestó.Acotó que así como ella, otros menores de Sinaloa, Oaxaca y Yucatán están siendo inoculados contra el Coronavirus, lo cual es bueno porque la enfermedad no ve si tienen 12 o 18 años, los ataca por igual."Hay cifras donde los niños sí se están muriendo, incluso si no se mueren pueden tener alguna lesión en el hígado, los riñones, hasta en el propio corazón. Entonces es algo que necesitan los niños y se debe de dar", reiteró.