Gracias a nuestras conferencias, veracruzanos se vacunan, dice Ramos Alor

En el estado de Veracruz, se prevé que para finales del presente mes de octubre se haya vacunado entre 70 u 80 por ciento de la población contra el COVID-19, resaltó el titular de la Secretaría de Salud del Estado, Roberto Ramos Alor.El funcionario estatal dijo que hubo negativa de algunos ciudadanos pero la mayor parte de la población ha hecho eco al llamado de la autoridad para recibir sus dosis contra este padecimiento que afectó a la población de todo el mundo.El también titular de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) mencionó que en territorio estatal se cuenta con una gran cobertura gracias a la aceleración del Plan Nacional de Vacunación.“Entre un 70 y un 80 por ciento, han funcionado estas conferencias diarias, cuando les digo ‘familia veracruzana’, que me dirijo a todas las familias, ha funcionado, de manera que en este momento ya tenemos una cobertura amplísima”, dijo.Asimismo, reiteró el llamado a las mujeres embarazadas que no se han vacunado aún, a que acudan a cualquiera los módulos de vacunación para recibir las dosis respectivas y con ello estar protegidas durante su embarazo.“Que no se les olvide, hay algo importante, en cualquier módulo de vacunación que sea, independientemente del grupo, vayan a vacunarse y serán bienvenidas y atendidas”, finalizó el Secretario de Salud.