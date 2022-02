Gracias a “ultrajes”, cayeron 40 jefes de plaza; sobornaban hasta jueces: Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez reconoció que no hubiera sido fácil detener a jefes de plaza del crimen organizado de no ser por la reforma al Código Penal sobre el delito de ultrajes a la autoridad.Ante los reclamos de la oposición y abogados para derogar dicho delito tras constatarse abusos policiales , el Mandatario señaló que hay 40 jefes de plaza detenidos por dicho delito.“Si no existiera el delito de ultrajes no hubiese sido fácil detenerlos, no cualquiera denuncia a un jefe de plaza, hay que agarrarlo en flagrancia pero cuando lo agarramos en flagrancia traen armas, entonces el arma jurídica que se hizo fue ésta, la detención por ultrajes”, dijo.Y es que el Gobernador señaló que los líderes criminales tienen la capacidad de sobornar policías, agentes ministeriales y hasta jueces, por lo que reformar el Código Penal también atendió esta situación.“Una vez que pusimos estas agravantes ya el Juez ya no se atreve a corromperse, estaría violando flagrantemente el Código Penal y la Constitución”, dijo.Por estas razones, García Jiménez incluso cuestionó a los abogados que piden derogar el delito afirmando que existe algún equivalente en la ley para proceder contra quienes agredan a elementos de seguridad.“Yo dudo que sean abogados porque entonces no saben de esto”, dijo.