Gracias a vacunación no hay repunte de COVID en Veracruz

En territorio veracruzano no se registra repunte de casos de COVID-19, así como tampoco el número de casos de hospitalización, ni decesos por esa causa, afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.En conferencia de prensa, el mandatario fue cuestionado respecto de la situación del COVID-19 en la entidad, tras el repunte de casos que se han registrado en otros Estados en los últimos días.En ese sentido, García Jiménez dejó en claro que en territorio veracruzano no tiene registro de que estos casos vayan al alza, pues reiteró que, gracias al Plan Nacional de Vacunación, esta situación se ha ido superando.“El Presidente hoy hizo una alusión del COVID, no hay repunte de hospitalizaciones, no hay defunciones por fortuna y está funcionando muy bien el Plan Nacional de Vacunación”, expuso.El Jefe del Ejecutivo del Estado reiteró que, si bien es cierto que aún se mantienen las medidas preventivas, la vacuna es una mejor defensa contra el Coronavirus, por lo que continúa este proceso en Veracruz en su última fase.“La vacuna es el mecanismo para evitar agravarse de COVID, estamos vacunando, están los macrocentros, ya los últimos”, finalizó García Jiménez.