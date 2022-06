Gradas del Carnaval 2022 se ofertan en 150 pesos en redes sociales

El precio de las gradas para disfrutar los paseos del Carnaval 2022 durante el fin de semana se cotizan hasta en 150 pesos a través de redes sociales, aun cuando el comité de las fiestas oficializó que estás deben ser de 100 pesos.En grupos de ventas a través de Facebook, existen publicaciones como la de la usuaria Karla Ruiz, quien ofrece los lugares de la grada #60, ubicada a la altura de la Avenida Martí, a un precio mayor al permitido por los organizadores.También algunos tours que salen desde el sur del Estado, manejan el precio de las gradas el cual no incluye en el traslado, por un precio de 150 pesos, esto para el día sábado 02 de julio, fecha del primer paseo.Hasta el momento no se ha emitido algún comunicado por parte del Comité del carnaval de Veracruz 2022, si existira alguna sanción porte de los concesionarios que tengan bajo su responsabilidad las gradas que ofrecen los espacios en un precio mayor al permitido.A once días de que dé inicio la fiesta más popular del Estado, en el Puerto de Veracruz, la colocación de las gradas aún se está desarrollando, llevando hasta el momento en el municipio, un avance aproximado del 70 por ciento.