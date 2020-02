Grafiti y arte urbano alejan a jóvenes de vicios y delincuencia

El muralista urbano, Secra Suárez Suárez, aseguró que la sociedad ve con “malos ojos” a los jóvenes que se dedican a este tipo de arte, incluso piensan que se trata de “malandros” que sólo grafitean las paredes.



Sin embargo, indicó que precisamente son este tipo de actividades las que alejan a los jóvenes de vicios y delincuencia.



“Se nos ve con malos ojos pero les diría que dejen expresarse a los jóvenes, esto no es de malandros, es un mensaje positivo para todos, es mejor que hagan algo así a andar haciendo cosas malas”, detalló.



El artista coatepecano que ha dedicado 10 años a este arte urbano, señaló que ha llevado a cabo algunos proyectos de renovación de espacios en mal estado con temáticas del mismo municipio o con mensajes para los jóvenes.



“Se ha buscado la renovación de espacios en mal estado, a las bardas sucias darles vida de un tema del pueblo o que le llegue a los jóvenes”, dijo.



Precisó que en su caso, ha acudido a distintos lugares para realizar murales en negocios o en viviendas particulares que así se lo solicitan, pues aunque esta actividad empieza como un gusto, puede terminar en un oficio que deja buenos ingresos económicos.



“Aparte de Coatepec, he ido a Vega de Alatorre, ahí le hice un mural a un teniente de la Marina, en Xalapa, en Chiapas, donde me llamen. Aprendí con práctica pero hay que agarrarle amor a este arte. Este es un mural donde represento a mis hijos y yo, es una representación de una familia”, narró.