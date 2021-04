Gran afluencia de adultos mayores al inicio de vacunación, en Río Blanco

Con una buena afluencia, adultos mayores de Río Blanco esperan el inicio de la aplicación de la vacuna contra el Coronavirus en este municipio.



A las 8:00 horas, los adultos comenzaron a ingresar para ser registrados y pasar a la revisión médica a fin de constatar que tengan las condiciones de salud necesarias para recibir el biológico.



Son dosis de Pfizer/BioNTech las que serán aplicadas a la población de este lugar y de Ixtaczoquitlán.



A pesar de las recomendaciones de las autoridades de Bienestar para que no pasen horas formados e incluso la noche entera, familiares de adultos mayores llegaron a las dos sedes de la cabecera municipal desde la noche del domingo.



Cabe recordar que los dos puntos designados como sedes son la escuela primaria estatal “Niños Héroes”, ubicada en las calles Mártires 15 de Mayo y Reforma y la congregación Vicente Guerrero, así como la Escuela Secundaria Federal “Mártires de 1907” en la cabecera municipal.



Son cuatro días los que durará la jornada de vacunacion, del 5 al 7 la población estará acudiendo a las sedes y el día 8 se destinará a los rezagados, es decir, las personas que por algún motivo no pudieron acudir en la fecha que les correspondía, además de que ese mismo día la Brigada Correcaminos visitará los domicilios de las personas que por postracion no pueden salir, para que reciban su dosis.



En medio de aplausos, las dosis llegaron a las 9:10 horas.