Granizadas dan respiro al volcán Pico de Orizaba ante incendios forestales

Un respiro es el que han dado al volcán las recientes granizadas, pues han permitido que se quede la humedad en el suelo, indicó Ricardo Rodríguez Deméneghi, coordinador del proyecto Salvemos al Pico de Orizaba.



Señaló que estos fenómenos climáticos se deben a la presencia de los fenómenos de El Niño y La Niña, que afectan tanto en el Pacífico como en el Atlántico.



Sobre el atraso en el cambio el semáforo epidemiológico para el Parque Nacional Pico de Orizaba, comentó que provocó que los visitantes se dirigieran a otros destinos turísticos y cayeran las visitas.



Mencionó que, en este aspecto, durante la Semana Santa se tuvo poca afluencia turística, por lo que, aunque actualmente el Parque Nacional está abierto de manera oficial, pero el movimiento turístico es poco.



Llamó a los paseantes que acudan a que eviten hacer fuego en la montaña para evitar que pudiera causar graves daños si se sale de control, también a que no dejen envases de cristal o trozos de vidrio que pudieran generar un efecto de lupa.



También a que no se lleven las Rosas del Volcán, ya que es ahí donde están las semillas y la especie se encuentra protegida, en todo caso, mejor que se lleven una foto de ellas y así cuidan que no desaparezcan.