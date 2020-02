Gratificará a quien la devuelva cartera extraviada en Xalapa

Antes que nada, gracias por el espacio brindado en su reconocido periódico, espero me puedan ayudar.



El día de hoy miércoles, por la mañana, se me perdió una cartera negra con credenciales importantes como mi INE, tarjeta de circulación de dos carros y licencia a nombre de Gerardo Arroyo. Es de suma importancia recuperar las tarjetas, la cartera no tenía dinero.



Se perdió en la avenida Circunvalación frente a Price Shoes, se cayó de un carro Tsuru color café claro, vimos que un carro se acercó y muchos carros le pitaron para que se moviera pero no sabemos si él se la llevó; pienso que fue inmediatamente después de que me bajé del carro que se detuvo a tomarla.



Se gratificará a la persona que la devuelva. Mi número de contacto es 228 403 8278.