Grave escasez de agua se vive en la región del Pico de Orizaba

Una situación grave es la que se vive por la escasez de agua en la región, con un estiaje que para este año sobrepasa los seis meses, aseveró Ricardo Rodríguez Deméneghi, coordinador del Proyecto Salvemos al Pico de Orizaba.



Mencionó que cuando en el 2000 se dijo que habría alrededor de 120 días sin agua las autoridades se molestaron y los tacharon de alarmistas; sin embargo, se demostró que se tuvieron más de 120 días sin agua corriente domiciliaria.



Indicó que la gráfica que se lleva se arma por parte de varias academias que emiten el pronóstico para la zona, y cuando se habla de estar sin agua es porque no hay agua corriente en la casa.



Mencionó que la autoridad lo justifica aduciendo que la población ha crecido, que hay más viviendas, pero la realidad es que hacen tandeos y eso representa que finalmente no se tiene el agua corriente todos los días porque no hay.



Agregó que para los ambientalistas la causa es que cada vez hay una menor captación del vital líquido por la pérdida del bosque, sobre todo en el Pico de Orizaba, el cual es la fábrica de agua de la región y de una buena parte del Estado.



Agregó que de seguir la tendencia como va, para el 2025 comenzará a haber conflictos entre las comunidades por el tema del agua, como sucedió ya el año pasado entre México y Estados Unidos.



Sin embargo, mencionó que no se ve que se tome este problema con seriedad y se comience a actuar con acciones concretas.