Grave, Regidor del Ayuntamiento de Poza Rica tras sufrir crisis por diabetes

Esta mañana fue atendido de manera urgente el Regidor comisionado en salud, Fausto Jaimit Cabrera Dávila, al ser localizado en su vehículo, estacionado sobre una calle del fraccionamiento Los Laureles en estado inconsciente.



De acuerdo con información obtenida, el Edil fue localizado al interior de la camioneta oficial número 222, luego de haber realizado una diligencia de emergencia tras atender un asunto particular de personas que le pidieron su ayuda y que viven en el sector.



Después de una hora que se retiró del domicilio, fue localizado a unos metros, en su vehículo, en estado inconsciente.



El Regidor, quien es médico y nieto de un luchador social en materia de salud en Poza Rica, Fausto Dávila Solis, fue auxiliado por elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la ambulancia que está adscrita al Ayuntamiento. Éstos realizaron el traslado al ver que el Regidor no reaccionaba.



De acuerdo con el reporte médico, fue internado al hospital que pertenece a su familia, donde le aplicaron registro de prueba rápido de 815 Mg/Dl de glucosa en sangre, lo que provocó su desvanecimiento, después fue canalizado a terapia intensiva para el control de los niveles químicos de su organismo, ya que padece diabetes mellitus desde el 2017 y por esto requiere de la insulina para su calidad de vida.



El médico que tiene bajo su responsabilidad la reacción del Regidor, dio a conocer que lo ocurrido esta mañana en la salud de Fausto Cabrera sucedió por no haber suministrado oportunamente la dosis de insulina de acción inmediata que requería su organismo.



Hasta el momento, el estado de salud del Regidor Fausto Jaimit Cabrera Dávila se reporta grave.