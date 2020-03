Grave, sexto caso detectado de coronavirus, en México

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, confirmó que en México hay seis casos de coronavirus (COVID-19) y detalló que el último caso registrado en el Estado México es el primero que puede considerarse como grave.



En conferencia de prensa desde León, Guanajuato, López-Gatell anunció que el paciente se mantiene estable, pero que es grave porque esta persona cumple con dos de los factores que hacen vulnerable a una persona: tiene más de 60 años y tiene hipertensión.



Añadió que el afectado es una persona que estuvo en el norte de Italia, tiene pocos contactos y no tuvo la oportunidad de propagar el virus en más personas, además de que fue atendido con medidas inmediatas por parte de las autoridades.



López-Gatell dijo que el hombre de 71 años llegó a nuestro país el 21 de febrero y ese mismo día presentó síntomas, buscó atención y quedó hospitalizado.



Durante la conferencia de prensa se expresó que, aunque una persona presente un cuadro grave de coronavirus, no quiere decir que sus familiares también lo vayan a estar.



Sobre el resto de los mexicanos afectados con coronavirus, dijo que cuatro son hombres y dos mujeres, además de que tienen entre 19 y 71 años de edad.



Además de esto, el subsecretario indicó que hay otros 36 casos sospechosos de coronavirus en el país; se trata de pobladores que viajaron a alguna de las naciones que se consideran un foco de infección: China, Italia, Irán, Hong Kong, Singapur y Japón.



Agregó que las personas que hayan adquirido el virus antes del 15 de febrero, posiblemente ya están curadas y no volverán a contaminarse con el COVID-19.



Recordó que son condiciones de vulnerabilidad de esta enfermedad la edad avanzada, tener enfermedades del corazón o de los pulmones, hipertensión y diabetes.



Las personas que pueden tener complicaciones son niños pequeños menores de 5 años y personas con obesidad, así como mujeres embarazadas.



Planean compra consolidada



Por otra parte, el subsecretario de Prevención informó que hay un consenso entre todos los gobernadores del país para realizar una compra consolidada de insumos médicos especiales para el coronavirus.



El funcionario dijo que el miércoles pasado ya se había planteado la opción de la compra consolidada en una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y, hoy mismo, en el encuentro del Consejo Nacional de Salud se aprobó llevar a cabo este proyecto.



“Desde hace tres semanas el Comité Nacional para la Seguridad Salud mandó a los 32 estados y también a las instituciones nacionales una lista de los insumos que se necesitan de acuerdo a los protocolos de atención (...) con base en esa lista los estados están haciendo los distintos cálculos, de acuerdo a las distintas fases de la epidemia”, dijo López-Gatell.



Agregó que esto se está haciendo porque “cada estado se conoce mejor asimismo”, pues las autoridades sanitarias estatales identifican lo que tienen en existencia o lo que pudiera faltar tanto en equipo como en insumos.