Gremio empresarial de Xalapa tiene "muchísimos contagios", dice presidente del CEM

La Cuarta Ola de Coronavirus contagió a “muchísimos” empresarios y sus colaboradores, reveló el presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa (CEM-X), Octavio Augusto Jiménez Silva.“Se nos vino una ola muy fuerte de COVID (…), muchísimos empresarios y colaboradores de empresas están contagiados. Cantidad exacta no te puedo decir pero sí son bastantes”.Aunque no dio una cifra de cuántos contagios afectan al sector empresarial, sí reconoció la eficacia de las vacunas a favor de la población.Esto, dado que si bien contrajeron el virus, los síntomas no son tan “fuertes” y la mortandad por la actual oleada no es considerable.Por lo tanto, exhortó a la población escéptica de las vacunas a acudir a su módulo más cercano para recibir el biológico.“Tenemos que cuidarnos, ponernos los cubrebocas y debe ser obligatorio porque muchas personas no tienen esa sensibilidad y muchas personas todavía no quieren vacunarse y se deben vacunar”, conluyó.