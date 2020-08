Grito de Independencia en Xalapa será virtual; no se convocará a la población

Sin convocatoria a la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, de manera virtual se llevará a cabo el tradicional Grito de Independencia el 15 de septiembre, a cargo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien sólo se hará acompañar por parte de su Gabinete.



Al confirmar lo anterior, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, señaló que se cuidará el tema de los contagios y por ello no se arriesgarán a generar aglomeración de personas en este tipo de festejos.



“Solo asistirán algunos funcionarios a Palacio. No habrá convocatoria a la gente, lo vamos a transmitir a través de Radio Televisión de Veracruz, de redes. La intención es que también los principales medios de comunicación que quieran enlazarse lo puedan hacer para que pueda llegar a todos los rincones de Veracruz”, explicó.



De igual modo y por él mismo motivo de resguardo y medidas sanitarias, las Guardias de Honor a los héroes nacionales en el Parque de los Berros, no se llevarán a cabo de manera diaria.



“No van a ser todos los días como se estaba acostumbrado, sólo será ciertos días, empezamos el día primero, el 13, 15, 16, 28, 30 y con menos gente; la intención también es cuidar que no haya contagios entre los asistentes”, sostuvo Cisneros Burgos.



Y es que destacó que para estas festividades patrias, serán muy cuidadosos, pero sin dejar de conmemorar los días importantes, como la independencia de México.



A decir de Cisneros Burgos, debido a ello, ya se iniciará con la colocación de figuras alusivas al mes patrio en palacio de gobierno, para recordar a los héroes que le dieron patria y libertad a los mexicanos.



“Esa parte ya la estamos realizando y el señor Gobernador lo pondrá en funcionamiento a partir del 1 de septiembre”, finalizó.