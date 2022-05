Grúas usan carril de avenida 20 de Noviembre para estacionarse, en Xalapa

Buen día:La intención de la presente es hacer evidente un problema que tenemos los automovilistas que circulamos sobre la avenida 20 de Noviembre.Resulta que entre la calle Hernán Cortés y la Quinta de las Rosas existe un negocio-taller de autos y de ellos son las grúas que se estacionan sobre la calle, obstaculizando el tráfico, lo que hace que entre las ocho y nueve de la mañana sea difícil avanzar puesto que la vialidad se reduce a un carril.Aunado a ello, los vehículos que llevan a personas de la tercera edad que acuden a la Quinta de las Rosas en algunas ocasiones se ven en la necesidad de bajar a sus familiares a media calle, deteniendo por completo la circulación; y no se diga el peligro que les representa a nuestros abuelitos tener que atravesar a la Quinta entre caos vehicular.Esta situación irregular de todos los días desde hace un buen tiempo causa afectaciones a la población, a quienes circulamos para llegar a tiempo a nuestro trabajo, a los usuarios mayores de la Quinta de las Rosas, a los niños que asisten a la escuela primaria de esta cuadra y transeúntes en general.La pregunta es: ¿son estas mismas grúas las que andan levantando carros por estar estacionados en lugares indebidos? ¡Pues que se los lleve una grúa de otra compañía! ¡Ah, se me olvidaba que entre gitanos no se leen las manos!Espero, por favor, que el director de Tránsito Municipal y el presidente municipal, Ricardo Ahued, pongan orden ante esta situación.Atentamente:Una xalapeña preocupada.