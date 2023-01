Grupo AMEXME de Coatzacoalcos apoya a emprendedoras para darse de alta en SAT

Por temor a pagar impuestos, emprendedoras no se dan de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME), región Coatzacoalcos, invitó a quienes están en la informalidad a conocer del tema y saber de los beneficios que se pueden obtener.“Bueno, desde que reactivó hemos batallado con eso, sabemos que el informal no quiere volverse formal por el pago de impuestos y otras actividades que ya lleva consigo un empresario, sin embargo creo que como socias, los empresarios debemos darle más información a los emprendedores y ambulantes de todo lo se puede hacer y todos los beneficios que pueden tener como empresarios”, aseveró Gabriela Cordero Urbieta, presidenta ex oficio de Amexme.Dijo que, aunque no llevan un registro de la cantidad de quienes están sin formalizar su negocio, la organización se pone en contacto con las posibles socias e inicia un proceso para que en un año dejen de estarlo.“También hemos visto el esfuerzo de la administración y de esta, como tal volver a la formalidad a los ambulantes, pero si es algo que a mí me consta que es muy difícil”, reconoció.Consideró que el crecimiento que han tenido en el último año se vio retrasado por las condiciones económicas que provocó el coronavirus.Cordero Urbieta dijo que en 2023 esperan que sea de mayor apertura para todos los sectores, pero particularmente para la mujer emprendedora que busca ser empresaria.