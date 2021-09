Grupo criminal de Oaxaca pretende meterse a Veracruz

El Gobierno del Estado de Veracruz detectó un grupo criminal de Oaxaca que pretende operar desde la región sur de Veracruz.Durante conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez advirtió que no se permitirá que dicha banda se establezca en la entidad, por lo que se reforzó la seguridad en la zona.Asimismo, adelantó que se trabajará en coordinación con las autoridades oaxaqueñas, donde se cuenta con un acuerdo entre las Fiscalías de ambas entidades para hacer frente a esta situación.El Mandatario estatal reconoció además que se han logrado detenciones de jefes de plaza de los grupos que operan en el sur, por lo que continuarán con estas acciones.“Golpes muy fuertes a delincuencia organizada, narcomenudeo y tráfico de personas. Hemos detenido jefes de plaza, surgían en algunos municipios, estamos indagando que hay un grupo que está tratando de incursionar desde Oaxaca”, destacó.El titular del Ejecutivo del Estado reiteró que se dará con los delincuentes y se aplicará la ley donde no habrá espacio para la impunidad.“Vamos a dar con ellos, donde estén, donde se quieran refugiar porque aquí no hay pacto con ninguno, hasta ahorita son ajustes de cuentas entre ellos pero no lo vamos a permitir”, finalizó el Gobernador de Veracruz.