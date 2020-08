El delegado de la Coordinadora de Usuarios y Deudores de la Banca, Othón Ramírez López, hizo un llamado a los ciudadanos para que, en caso de hacer una solicitud de tarjeta de crédito en alguna institución bancaria o empresa, le den seguimiento, pues se ha llegado a dar el caso de que empleados se quedan con los plásticos y les dan mal uso.



Explicó que lleva dos denuncias por esa situación en la zona, en donde se detectó que personal de Elektra había incurrido en fraude contra 25 clientes que en su momento solicitaron una tarjete, pero nunca les llegó.



Sin embargo, comentó, lo que si les llegó fue el cobro por hacer uso de la tarjeta en la compra de varios artículos.



Mencionó que en ese caso se rastreó de inmediato y se logró dar con los culpables, pero es algo que está ocurriendo y la gente debe tener cuidado.



Comentó que es frecuente que al acudir a algún centro comercial o institución crediticia se ofrezca una tarjeta de crédito y la persona llene la solicitud, dé sus datos y hasta deje fotocopia de su credencial de elector.



Sin embargo, indicó, en ocasiones no le llega la tarjeta y la gente no pregunta si no procedió o qué fue lo que pasó, es decir, no da seguimiento a su trámite, y llega a pasar, como fue el caso, que la tarjeta sí es autorizada y se queda sin entregar y a algún empleado se le hace fácil tomarla.



Recordó que las tarjetas llevan ahí su contraseña, por lo que la persona tiene todos los datos necesarios para darle uso y es ahí donde incurre en fraude.



Agregó que para el ciudadano es sorpresivo que le cobren por algo que presuntamente adquirió con una tarjeta que ni siquiera tiene, y es un trámite largo el que debe hacer para demostrar que el plástico nunca llegó a sus manos.



Por ello, llamó a ser cuidadoso al realizar una solicitud de una tarjeta de crédito y dar seguimiento puntual para evitar ser víctima de un delito.