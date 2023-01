Grupo Escorpión se adjudica violencia en Poza Rica; anuncian “toque de queda”

Luego de los ataques a bares de Poza Rica la noche del pasado domingo, una banda del crimen organizado que se autodenominó “Vieja Escuela, del Grupo Escorpión” anunció su ingreso al municipio, decretando incluso toque de queda para bares, hoteles y taxistas.Apenas este primero de enero, según confirmó la Fiscalía General del Estado, 8 personas fueron asesinadas dentro de bares en este municipio en tres eventos distintos.“Lo sucedido anoche fue nuestro ingreso a la ciudad, (…) el problema es con estos perros, les gusta andar matando policías desarmados y civiles inocentes, apenas llegamos y corren, hasta dejan abandonadas sus carcachas. Aquí estamos instalados, salen al toro o vamos por los suyos aquí no perdonamos una ofensa”, anunció el grupo armado en un video difundido por redes sociales Además, amenazan a dos personas de alias “El Wacho” y “El Cocos”, a quienes culpan de no haber accedido a una tregua.“Ya vimos que no tienen palabra, pónganse una falda mejor, involucrando gente y con tu grabación pendeja (…) vas a desprestigiar, no se hagan pendejos, saben bien de dónde viene el golpe (…) (creyeron) que iban a intimidar, te falló, somos Vieja Escuela, del grupo Escorpión, o mejor dicho Comando de la Muerte”, dicen.El grupo armado incluso anunció que no quieren “bares, cantinas, hoteles, taxistas circulando” a partir de las 20:00 horas “o serán tomados como objetivos contrarios”.Cabe destacar que este mismo martes el gobernador Cuitláhuac García anunció que ya se lograron detenciones tras los ataques a bares de Poza Rica , pero dejará a la Fiscalía General del Estado dar los detalles mañana miércoles.