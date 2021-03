Grupo “Intra” solicita a FGE investigar causa de incendio

Los representantes legales del grupo “Intra”, propietarios del edificio que se incendió la tarde del lunes, interpondrán una denuncia para que se investiguen las causas del siniestro que generó la movilización de los cuerpos de emergencia en el Centro Histórico.



El director de Protección Civil de Veracruz, Alfonso García Cardona, señaló que la corporación solicitó que un perito estructural realice una inspección en las instalaciones para determinar si son aptas para seguir en uso como oficinas o representan riesgo.



"El día de hoy, de acuerdo con el representante legal del inmueble, estará un perito estructurista haciendo la evaluación de este edificio para ver cómo se encuentra estructuralmente, ya nos darán el reporte de un especialista, que es lo que necesitamos para ver si hay riesgo estructural. Tengo entendido que van a levantar una denuncia para que se haga la investigación", dijo.



En tanto se determinan los daños que el fuego y el agua causaron en la estructura del edificio, se mantiene cerrado.



"No puede haber limpieza, no pueden hacer nada para que no interfiera en la investigación que hagan los expertos de incendios y explosivos de la Fiscalía", dijo.



García Cardona señaló que las estructuras que están sometidas a temperaturas extremas y después sufren choques de agua, pueden sufrir afectaciones.



Una vez que se haga el reporte por parte de los peritos, Protección Civil determinará si hay riesgo de que se ingrese al edificio.