Grupo “Jaleo” organiza tocada este jueves para apoyar a colegas afectados por pandemia

Ante el impacto económico que afecta a los xalapeños, la sociedad responde a las llamadas de ayuda de familias afectadas, como el empresario Giovanni Arcos, quien optó por apoyar a familias de la periferia con donaciones de pan.



El director del grupo musical “Jaleo” y ahora activista social, acompañado de su hermano Víctor Arcos, nos comentan que todo empezó después de las roscas de Reyes. En su panadería muchas personas pasaban en busca de ayuda.



“Fueron tantas las personas que pasaron a la panadería a pedir ayuda que decidimos colocar una mesa con pan o despensas, en la entrada de nuestro establecimiento. Iniciamos esta noble iniciativa que fue repartir pan a personas de las colonias más vulnerables de la ciudad, que son bastantes”.



“Hemos estado repartiendo pan y de manera programada, pues la necesidad, es demasiada y no está el recurso para ofrecer tanto diariamente. Pero ya nos organizamos con el objetivo de que a todos les toque y la gente lleve algo de pan a su casa”.



APOYO AL GREMIO MUSICAL



Giovanni y su hermano Víctor, bajista del grupo, también apoyan a su gremio, han organizado una serie de actividades que repetirán este jueves. Iniciativa enfocada en ayudar a todos los músicos afectados por la pandemia, que ante la ausencia de espectáculos, bailes y presentaciones artísticas, no han podido trabajar y tener el recurso económico para sus familias.



“Nosotros los músicos, hemos sido los primeros en parar actividades y seremos los últimos en regresar a nuestros trabajos. Por eso mismo hacemos esta campaña dirigida para apoyar a los compañeros, en especial a los más vulnerables”.



“Apoyaremos a todos aquellos que puedan comprobar que requieren el apoyo, en especial a los que no tienen otro ingreso más que su trabajo como músico, que están parados totalmente, por falta de trabajo por la ausencia de eventos sociales”.



“Mi hermano está preocupado y ocupado -nos dice Víctor Arcos-, en este proyecto enfocado en ayudar a los que formamos parte de este gremio musical tan afectado por esta pandemia. Con esto se detona, que hay una necesidad social en que vamos poco a poco, en que todos podemos participar y salir adelante de este trago amargo, todo por salir adelante”.