Grupo MAS contaminó playas, podemos quitarle concesión sin pagar: Diputado

El diputado local del MORENA, Fernando Arteaga Aponte, afirmó que sí es posible retirar la concesión al Grupo MAS sin pagar un peso.Lo anterior, aseveró, debido a que existe evidencia de que la empresa mixta está incumpliendo con el tratamiento de agua, lo que termina por contaminar playas turísticas de la conurbación.“Hicimos un recorrido (…) de cómo se encuentra la infraestructura, del 2016 para acá hay pérdidas de más de 5 mil millones de pesos; no nada más de la infraestructura que se ve al aire libre, sino también la que va subterránea, en el subsuelo”.“Hoy los del Grupo MAS y lo que la población no está enterada es que se conectaron las aguas negras a las aguas pluviales”, acusó el legislador de MORENA y representante del Distrito XIV en Veracruz I.Recordó que hace unos meses presentó un exhorto para que el Congreso llamara la atención de la empresa, sin embargo, las plantas de tratamiento, las bombas de agua y los tanques “están podridos”.Adelantó que difundirá videos sobre esta situación, ya que las aguas negras llegan de los captadores de agua de las lluvias a la playa de la zona norte, así como a playa Martí y Villa del Mar.“Hoy es una vergüenza decirles a los turistas que no se metan al agua y no sólo a los turistas, a nosotros mismos que vivimos en Veracruz”.Mencionó que, en el nuevo exhorto, aprobado por el pleno la semana pasada, se pide a la Secretaría de Salud y a la Procuraduría del Medio Ambiente constatar cómo se está contaminando.“Las aves que circulan de paso van, toman agua y caen muertas porque el agua está con químicos y contaminada”, advirtió.Recordó que en el proyecto de punto de acuerdo también se instruyó al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) para que audite el trabajo de los Ayuntamientos de Veracruz y Medellín de Bravo, así como del Grupo MAS.Aseveró que esta acción no tiene objetivos políticos, puesto que es posible echar abajo la concesión debido a distintos incumplimientos del Grupo MAS.“Esto sí es posible echarlo abajo con los fundamentos legales, una vez que presente la iniciativa los vamos a presentar (…), no vamos a pagar ni un quinto”, aseguró el legislador morenista.