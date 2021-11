Grupo MAS deberá reparar calle que rompió, advierte Alcaldía de Veracruz

El Ayuntamiento de Veracruz buscará denunciar a Grupo MAS si no repara la avenida Dos Bahías con las especificaciones técnicas que la Dirección de Obras Públicas municipal le instruyó, luego de que abrieran la carpeta hidráulica por un presunto problema en el suministro líquido.Así lo afirmó el director de Obras Públicas, Luis Román Campa Pérez, toda vez que el pasado 13 de octubre el Ayuntamiento inauguró la remodelación en concreto hidráulico de un tramo de la avenida, donde se invirtieron 22 millones de pesosNo obstante, 20 días después Grupo MAS rompió parte del lugar, alegando una reparación.“El Ayuntamiento no va invertir un peso en la reparación y tienen que utilizar las especificaciones de obra, que ya se las dimos, desde luego, para dejar la calle tal cual como estaba (…) sino se cumple con esa especificación, desde luego que puede haber una denuncia”, dijo el funcionario municipal.Campa Pérez comentó que el pasado 3 de noviembre les notificaron de la ruptura por parte de Grupo MAS, se comunicaron con el personal a quienes cuestionaron que, si ese cambio era tan necesario, por qué no se informó con anticipación.“Quisiera comentar que cuando el Ayuntamiento de Veracruz realiza una obra, como es este caso, una obra de repavimentación, siempre nos acompaña el Grupo MAS desde un principio, desde que se está planeando, se está haciendo el proyecto, desde que se inicia la obra se abre una bitácora y hay gente experta de Grupo MAS, tanto en drenaje como en agua, que nos acompaña, que es testigo, que da seguimiento a las obras, por eso es la extrañeza de que haya sucedido este tema, cuando ellos todo el tiempo estuvieron involucrados en el proyecto y en la obra”, dijo.Mientras, Grupo MAS se excusó en la presunta la falta de agua en la colonia vecina, Lombardo Toledano, por lo que se tuvo que sustituir una válvula justo donde rompieron de la calle.