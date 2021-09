Grupo MAS es ilegal, pierde dinero y da mal servicio, puede perder concesión: ORFIS

El Congreso del Estado tiene los elementos para buscar rescindir al contrato el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS), luego de que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) detectó distintas irregularidades por parte del organismo que surte de agua potable a pobladores de Veracruz puerto y Medellín de Bravo, así como en el funcionamiento del Instituto Metropolitano del Agua (IMA).Al respecto, la auditora general Delia González Cobos, dijo que los resultados de la auditoría especial que aplicó el organismo evidencian que el Grupo fue constituido sin cumplir con la Ley, así como el manejo irregular de recursos y el mal servicio a los ciudadanos.Cuestionada sobre si estas fallas podrían ser motivo para rescindir el contrato al Grupo MAS, González Cobos aseveró que sin duda el Congreso del Estado puede proceder con la anulación de la concesión.“Por su puesto (puede anular la concesión) y si requiriera algo más nosotros estamos puestísimos para apoyar en todo y dale solución; ya no podemos seguir manteniendo órganos que lo único que hacen es medrar y desviar los recursos.“Digo eso es obviamente que hay una situación irregular ahí y que todavía no se resuelve”, explicó la auditora general, quien apuntó que hay ciertos aspectos legales que no fueron cubiertos desde la constitución del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento.“Se tiene que resolver ya de una manera definitiva porque si no actuó apegado a Derecho en ningún momento, es más, desde su constitución, si hubo esas irregularidades obviamente que ha sido una situación viciosa desde su origen”.Sin embargo, González Cobos reconoció que luego de que se presentó el informe especial los diputados de la Comisión de Vigilancia no se han pronunciado sobre este punto.El informe especial determinó que en 2019 el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS) operó sin certificación de la Secretaría de Salud y cometió diversas irregularidades permitidas por el Instituto Metropolitano del Agua (IMA), las cuales costaron más de 52 millones de pesos a Veracruz y Medellín de Bravo en 2019Cabe recordar que el Instituto está a cargo de vigilar el correcto servicio en ambos municipios, sin embargo, también se encontró que está constituido irregularmente en el Informe de la Auditoría Integral al IMA realizado por el ORFIS a instrucción de la LXV Legislatura.La auditoría reveló que se ocultó información financiera en el organismo y el mal cuidado que el IMA realiza a los recursos públicos federales originó que se regresaran a la Tesorería de la Federación 26 millones 160 mil 421 pesos, aunque ambos municipios podrían haber obtenido 52 millones 320 mil 842 pesos en total.El IMA tampoco ha logrado el desarrollo y crecimiento de infraestructura como lo estipula la concesión al Grupo MAS; registrando pagos irregulares de permisionarios. Las anomalías recaen en el director Francisco García Barradas, quien no pudo solventar las observaciones del ente fiscalizador.Dicho funcionario no dio cabal cumplimiento a todas sus funciones enunciadas en el Manual General de Organización del Instituto, pese a que su Consejo Consultivo Ciudadano cuenta con la participación de los alcaldes de Veracruz y Medellín de Bravo, así como de 6 consejeros ciudadanos.En cuanto al reintegro de recursos, concretamente el director general del IMA no instruyó que se procediera al registro de Ingreso Devengado y Gasto Comprometido de programas federales, lo que dio como resultado que el Instituto haya reintegrado a la TESOFE la cantidad de 26 millones 160 mil 421 pesos más los productos financieros que se hayan generado en la cuenta por actualizaciones y recargos desde la fecha en que debió reintegrarse hasta que lo hiciera efectivo“Además, con el reintegro a la TESOFE se dejó de aplicar en provecho de los Municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, una cantidad igual a la recibida como beneficiario ($26,160,421.00), que debía aportarse en términos del programa, lo que hace un total de $52,320,842.00, cantidad que se dejó de destinar en beneficio de los Municipios de Veracruz y Medellín de Bravo”, determinó el Informe.