Grupo MAS pretende cobrar 9 mil pesos por destapar alcantarillas, denuncian vecinos

Vecinos de la colonia Zaragoza, en Veracruz, se quejaron de la presencia de aguas residuales debido al atascamiento de las alcantarillas, situación que se ha agravado en los últimos meses pero que lleva dos años, cuya fuga residual ya se extendió por toda la cuadra.Familias de la calle Víctimas del 5 y 6 de julio, entre Agustín Lara y Valencia, donde también se ubica la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, viven entre malos olores y riesgos sanitarios debido a los constantes brotes residuales de la zona."Vino el vector a succionar en la alcantarilla y se dieron cuenta que ellos tienen tapado de aquí al colector principal de aguas negras", dijo un vecino a este medio de comunicación. "Ahora otra vez porque está tapado, el agua no llega, el agua negra no corre hasta el colector principal entonces tiene fuga ahí".Los afectados comentan que, tras reportar la situación al Grupo MAS, les dijeron que para destapar las alcantarillas deberían pagar un servicio de más de 9 mil pesos, pues es una empresa privada que cobra por dar mantenimiento.Los vecinos exigen se ponga fin a esta problemática, ya que han hecho su pago anual por la distribución del agua, y también por el drenaje y alcantarillado.Además, se dicen inconformes ante la arbitraria decisión de cargar a la cuenta de los usuarios el costo por destapar la alcantarilla, sin que los vecinos acuerden la aportación de cada habitante."El grupo MAS además de ser prepotente y grosero, dijeron que todo lo que tienen que hacer ellos, lo tienen que cobrar porque es una empresa particular, pero en el recibo pagamos el servicio de drenaje, el alcantarillado ya se está pagando. No nos quieren decir la cantidad exacta, puede ser más de 9 mil pesos, ellos lo quieren cobrar en el recibo con los únicos 3 que pagamos el anual y que nosotros nos hagamos bolas y cobremos a los demás".En total son 14 departamentos y un local comercial los afectados por las aguas negras.