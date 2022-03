Grupos animalistas buscan formar asociación civil en Coatzacoalcos

Animalistas de Coatzacoalcos no paran de dar amor a quienes más lo necesitan, se trata por supuesto de perros y gatos sin dueños o que sufrieron violencia, o que fueron abandonados y ahora son albergados por personas de gran corazón.Una de ellas es Bárbara “Barby” Céspedes Solís, quien dio a conocer que precisamente este fin de semana se hizo un evento que tuvo como finalidad recaudar recursos o aportaciones en especie, como croquetas y demás, para repartirlo entre 9 agrupaciones que también se dedican a velar por los animales.Actualmente tienen una lista de 12 animales para esterilizar, de ahí la necesidad también de dinero en efectivo.Los grupos beneficiados fueron: Colitas Felices, Barby Céspedes, Masleotamigos, Inu y Neko, Bigotes y Colitas, Adogtame, Refugio la Garrita Peluda, Huellitas y Casita de Amor.En colectas anteriores lograron recaudar hasta 3 mil pesos en efectivo, este dinero fue repartido en partes iguales y con eso se pagan medicamentos, consultas y más.De hecho, Barby dio a conocer que estas 9 agrupaciones están trabajando ya para poder juntar los recursos necesarios y poder formalizar una asociación civil con la que puedan recibir donaciones en forma, establecerse y ayudar más y mejor a los animales.Lamentó que la situación que pone vulnerables a los animales sigue ocurriendo y añadió que en Villa Allende la situación es muy crítica.Tan solo entre las 9 organizaciones apoyan actualmente a más de 180 mascotas, de las cuales 80 o 90 son de Villa Allende."Estamos apoyando a rescatistas de Villa Allende porque la situación allá todavía es más crítica y desbordada. En Coatzacoalcos no hay un refugio, pero las casas se han ido acondicionando para poder tenerlos", dijo.Barby expuso que no hay dinero que alcance en el tema de los animales, dijo que a veces quedan debiendo las consultas o las medicinas y las cuentas han llegado a rebasar los 5 mil pesos.Con la llegada de la nueva administración municipal, los animalistas esperan poder obtener más apoyo para las mascotas en situación de calle, que la gente tenga más consciencia, adopte y no los maltrate.