Grupos criminales de Oaxaca atacaron a Policía Federal en Veracruz, confirman

Al advertir que se hará prevalecer la ley, el secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, reiteró que grupos externos a la entidad incursionaron en el municipio de Isla para perpetrar actos vandálicos contra el cuartel de la Policía Federal, este martes.



En entrevista con una estación radiofónica de Veracruz, Cisneros Burgos no descartó la posibilidad de que células delictivas asentadas en Oaxaca organizaran el envío de manifestantes a Isla, en donde elementos de Fuerza Civil repelieron la agresión.



"Vamos a hacer prevalecer la ley. Que estos grupos criminales no se confundan. Veracruz ya no es tierra de impunidad, Veracruz es tierra de justicia y si pretenden incursionar con este tipo de eventos, los vamos a detener", dijo.



Refirió que en conversación con el alcalde de Isla, Fernando Molina Landa, el Edil le notificó que no es un asunto concerniente a la demarcación.



Indicó que existen indicios de que los inconformes provenían de Loma Bonita, Oaxaca y aseguró que Isla "está en paz".



"Quisieron hacer esa protesta haciendo actos vandálicos sobre la estación de la Policía Federal en la carretera, no en la población; la población está en calma. Nosotros estamos patrullando toda la región, no sólo con las fuerzas del Estado, sino con las federales y así lo vamos a seguir haciendo en los próximos días y semanas".



Adelantó que como parte del Poder Ejecutivo de Veracruz, sostendrá reuniones con el Gobierno de Oaxaca para trabajar en la coordinación de la seguridad en los límites interestatales.



"Y vamos a llegar a acuerdos para mejorar la seguridad entre nuestros Estados. Es la disposición total del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que sepan los delincuentes que Veracruz no es tierra de impunidad, es tierra de justicia y vamos a trabajar para que la justicia llegue a todos los rincones del Estado", concluyó.