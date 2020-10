Grupos de músicos se dicen afectados por “peatonalización” del Centro Histórico, en Veracruz Puerto

A tres fines de semana de haberse activado la prueba piloto de peatonalización de la avenida Independencia, grupo de músicos que trabajan por las noches en la zona de los Portales de Lerdo dijeron verse afectados por esta iniciativa, pues los grupos musicales contratados realizan presentaciones en todo ese corredor turístico.



Son mariachis, grupos norteños, marimberos y trovadores, quienes se dicen directamente afectados. Amenazan con dejar de pagar cuotas mensuales al Ayuntamiento.



Alejandro, integrante de un mariachi, señaló que el proyecto piloto de la peatonalización de la avenida Independencia les ha venido a afectar gravemente su trabajo y por ende sus ingresos, ya que las agrupaciones acaparan los portales y ellos no pueden ofrecer sus servicios por el alto volumen de las presentaciones artísticas, que en las horas pico acaparan el lugar.



El músico refirió que viernes, sábado y domingo son los días más importantes para quienes trabajan en los Portales de Lerdo como él, por lo que les impacta la presentación de agrupaciones artísticas que promueve el Ayuntamiento que se supone es para reactivar la economía en el Puerto, aunque termina por afectarles.



“Claro que nos afecta, de eso depende mi familia y de muchos compañeros. Somos como mil 500 que dependemos de los Portales; son los días buenos para poder trabajar y eso nos afecta, bastante nos afecta, son días que nosotros esperamos con ansias para alivianarnos”, manifestó.



Por su parte, Jesús Sanz Barradas, director de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz, calificó como grilla las declaraciones de los músicos quejosos que trabajan en los Portales. Aseguró que hablaría con ellos pero que serían los músicos quieres tienen que adaptarse a esta medida, sin considerar si les afecta a su economía.



Mientras esto se resuelve y merma las contrataciones de estos músicos, Alejandro, quien toca la guitarra en su mariachi, señaló que el Ayuntamiento de Veracruz y los sindicatos de músicos les exigirán que cubran la cuota completa para poder laborar en ese corredor turístico de la ciudad.



Incluso, el músico aseguró que el Ayuntamiento de Veracruz les cobró cuotas durante los meses del confinamiento a pesar de que no laboraron, aun a sabiendas de que los establecimientos de los portales de Lerdo y la periferia permanecieron cerrados.



“El Ayuntamiento no nos deja trabajar durante la bulla, sinceramente vamos a ver qué hacen los sindicatos, vamos a ver si tenemos su apoyo, porque nos exigen pagar o no pagamos porque son los días fuertes, no vamos a pagar hasta que veamos una acción, el Ayuntamiento nos exige 200 por persona”, concluyó.