Grupos LGBTTTIQ+ impulsan iniciativa de igualdad trans en Congreso del Estado

Derivado de la necesidad de adecuar la Ley para que las personas trans sean tratadas respecto a la identidad de género que adopten, grupos LGBTI+ de la sociedad civil, como la Coalición LGBTTTIQ+, impulsan una iniciativa en el Congreso del Estado para que las personas transexuales puedan obtener igualdad de condiciones respecto al resto de la sociedad.El presidente de la Coalición Estatal LGBTTTIQ+, Benjamín Callejas Hernández, señaló que esperan que MORENA impulse estas adecuaciones a la Ley.“Ya no hay justificación; los grupos de choque anti derechos, ya demostraron que no tienen fuerza en el Estado”, opinó el activista.Cabe destacar que tan solo este mes, se conoció el caso de una sexoservidora trans que falleció y la Fiscalía General del Estado (FGE) se negaba a entregar su cuerpo a la organización Orgullo Veracruzano, que informó a la autoridad que no tenía familiares en el estado.Antes, en 2020, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación a la Fiscalía respecto del trato que se le dio al caso de una persona trans desaparecida, donde no investigaron diligentemente ni con perspectiva de género.En la queja, se destaca que el 2 de octubre de 2012, la persona identificada como mujer, desapareció en Pánuco tras un incidente vial al que llegaron algunas patrullas, aunque no se precisó de qué corporación eran.Y aunque en esta misma fecha se perdió toda comunicación con esta persona, debido a unas complicaciones de salud, su hermana presentó la denuncia por la desaparición en Pánuco un año después, donde inicialmente se negaban a recibirla y la regañaron por dejar pasar ese tiempo.Si bien es cierto que, aunque en todo momento se refirió a la persona como “mi hermano” también lo es que precisó a la autoridad ministerial que su familiar se identificaba como mujer, pues además tenía cirugías plásticas de implantes mamarios, reiterando su identidad de género y el nombre con el que se identificaba.De igual forma, indicó que su familiar se dedicaba a dar espectáculos travestis y de imitación de artistas, enfatizando que debían buscar precisamente en estos establecimientos, otorgando el nombre de tal establecimiento y de una persona que sospechaba que podría estar detrás de la desaparición.Sin embargo, la FGE se limitó a buscar una vez en su domicilio a dicha persona argumentando no haberla encontrado y no investigó otra cosa acerca de ella o a alguna otra persona posiblemente implicada.La CEDH señala que debieron tomarse en cuenta las cualidades inherentes a la víctima de desaparición, tales como su calidad de mujer transexual o en transición. Bajo esta tesitura, la investigación debió estar encaminada a investigar el entorno en el que la víctima se desenvolvía y el círculo social que la rodeaba, sin que esto haya ocurrido.“Desde que V2 interpuso la denuncia por la desaparición de V1, precisó que se trataba de una persona travesti y que se había realizado una operación de implantes mamarios. Así mismo, la denunciante precisó que V1 se dedicaba a realizar shows de imitación de artistas.“Al respecto, la FGE investigó en espacios destinados a sexoservidores, pero no existe constancia de que se haya realizado alguna investigación en espacios destinados a la presentación de espectáculos de imitación de artistas”, precisa la recomendación.Por otro lado, recientemente se conoció el caso de una sexoservidora transexual de 40 años fallecida el pasado 14 de enero en Xalapa.Aunque la comunidad trans precisó que no había familiares que reclamaran el cuerpo en todo Veracruz, la autoridad se negaba a entregar el cuerpo.La diversidad sexual acusó la dilación de la Fiscalía para tramitar la entrega, pese a que en su momento se le informó que la persona fallecida no era siquiera originaria de Veracruz, y aunque nació en Chiapas, nunca se supo su verdadero origen.La “Ley para el procedimiento enfocado al reconocimiento de la adecuación integral de la identidad de género o identidad sexo-genérica auto percibida de las personas trans para el Estado de Veracruz”, plantea reconocer a las personas trans sus derechos y establece las acciones que toda autoridad veracruzana debe implementar para su cumplimiento.