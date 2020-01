Grupos “pro familia” distorsionan reforma al Código Civil: Activista

Tras la cancelación del “Encuentro por la Igualdad y la No Discriminación Hacia un Código Civil Más Incluyente” en Boca del Río, debido a que no se contaban con las condiciones necesarias de seguridad, la representante de la asociación "Soy Humano", Yazz Bustamante, afirmó que asistirán al foro a realizarse este jueves en la ciudad de Xalapa.



Luego de las amenazas que recibieron por el apoyo a la homologación del matrimonio igualitario, afirmó que esperan que en el encuentro a realizarse en el Congreso del Estado, se logre discutir las modificaciones al Código Civil, a pesar de que los grupos religiosos nuevamente están convocando a boicotearlo.



"También están convocando los grupos fundamentalistas y religiosos para boicotear el Congreso, pero en el Congreso hay como dos, tres filtros de seguridad, podrán gritar consignas pero va a ser más ordenado", dijo.



Asimismo, lamentó que los grupos "pro vida" continúen mal informando a la población sobre la reforma, la cual en ningún capítulo contempla el adherir la figura de "persona no humana" y promover los matrimonios con animales.



"Están distorsionando y desinformando el tema. Están distorsionando el tema en lo absoluto. No es el preludio, ni la antesala. Hay que recordar que la reforma al artículo 75, que al parecer es lo que más les causa desinformación y les causa odio a sus vidas, es el contrato patrimonial a parejas del mismo sexo".



Reiteró que el matrimonio igualitario, solamente contempla el dotar de derechos a las parejas del mismo sexo que tengan la posibilidad de heredar sus bienes y no dejarlos en desamparo, pues a pesar de vivir juntos, no tenían seguridad jurídica.