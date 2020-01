Grupos “pro familia” y religiosos cercan el Congreso; no quieren matrimonios gay

Grupos “pro familia” y religiosos en contra de la reforma al Código Civil que permitiría el matrimonio gay se manifestaron este jueves afuera del Congreso del Estado y advirtieron que estarán vigilantes de que los diputados no sometan a discusión dicho dictamen con un “albazo”.



Al respecto, el presidente del Frente Nacional por la Familia, Ignacio Guadarrama Ramírez, señaló que no se oponen a los Derechos de la comunidad LGBTTTI, pues los diputados podrían impulsar las sociedades de convivencia para garantizar sus garantías como parejas.



Advirtió que su postura es en contra de modificar en el Código el concepto de “matrimonio” entre un hombre y una mujer, tema que en su opinión polariza a los veracruzanos.



Ante las decenas de personas que acudieron a manifestarse desplazándose en camiones instalados sobre la calle Encanto, el personal de seguridad del Palacio Legislativo implementó filtros de seguridad para evitar su ingreso al recinto.



Los inconformes gritaron consignas como "¡Diputado traicionero, la familia es primero!", así como "¡Diputada Mónica Robles, no me representa”", en alusión en la legisladora morenista que impulsa la reforma.



Guadarrama Ramírez dijo que diputados de todas las fracciones les garantizaron que el dictamen no será sometido a votación del pleno, aunque seguirán vigilantes de que su palabra se cumpla.



"El pueblo veracruzano ha mostrado su rechazo a la propuesta por diversos medios", subrayó el líder de la organización, quien estuvo acompañado por líderes religiosos y de otras asociaciones.