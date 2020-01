Grupos religiosos ahora amenazan con que “correrá sangre”, acusan activistas

Una actitud intolerante acompañada por un discurso de odio es lo que se observa en los grupos religiosos en el estado, señalaron integrantes de la comunidad LGBTTTI y colectivos feministas.



Lamentaron que en vez de llegar a los encuentros dispuestos a hablar y a escuchar, lleguen a gritar y agredir, como ocurrió en el reciente Encuentro por la Igualdad y la No Discriminación convocado por la diputada Mónica Robles Barajas en Orizaba.



Señalaron que ahora incluso ya hay amenazas abiertas señalando que "va a correr sangre" si se lleva a cabo esa misma actividad en la ciudad de Boca del Río.



Invitaron a esas personas a que acudan a los encuentros a escuchar y a presentar sus propuestas, pero con argumentos jurídicos, no teológicos, pues México es un Estado laico.



Cualquier actividad, destacaron, debe llevarse a cabo en un marco de respeto y tolerancia, privilegiado el diálogo, para buscar los puntos de acuerdo entre los veracruzanos, siempre bajo el principio de no discriminación y respeto a los derechos humanos.