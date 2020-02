Guardavidas trabajarán más por Carnaval de Veracruz

Durante el Carnaval de Veracruz, las playas de Veracruz estarán resguardadas dos horas más de lo habitual, informó el director de Protección Civil, Alfonso García Cardona, quien precisó se permitirá el acceso de las 9:00 a las 19:00 horas.



No obstante, en caso de que se registre evento de Norte, serán los guardavidas los que determinen si podrá ingresarse al mar.



García Cardona recordó que durante las fiestas carnestolendas, el consumo de alcohol es la principal causa de los incidentes que terminan en lesiones.



“Las playas estarán vigiladas, estará un guardavidas implementando sus horarios, normalmente trabajan de 10 de la mañana a 6 de la tarde, ahorita para Carnaval estarán de 9 de la mañana a las 7 de la noche en la zona de playa".



"El guardavida estará dando las indicaciones al personal o a la gente que está en las playas para decirle que no habrá condiciones de seguridad para introducirse al mar cuando tengamos bandera roja en la zona de los guardavidas, la gente tiene que acatar esa indicación para evitar cualquier contratiempo".



Durante estas festividades, serán alrededor de 6 mil elementos en todas las áreas municipales y de las fuerzas de Seguridad Pública estatal y nacional, los que se encarguen de la vigilancia en los paseos y conciertos masivos.



Pidió a quienes acudan a los desfiles del Carnaval que se abstengan de llevar artículos puntocortantes, palos para “selfies”, botellas de vidrio y cualquier objeto que pueda ser utilizado como proyectil porque no se le permitirá el acceso en los filtros de seguridad.



“Estamos hablando del alrededor 4 mil 500 elementos de diversas fuerzas de tarea, más mil 500 más que son de diversas áreas del Ayuntamiento que en su día a día estarán trabajando, como limpia pública, gobernación, alumbrado público, que lleguen a ver una situación de riesgo la indicación es que nos den aviso para poder tomar las acciones correspondientes", dijo.



El Carnaval de Veracruz dará inició el próximo miércoles con la quema del mal humor, la figura que será quemada es la violencia.