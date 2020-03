Guardería ABC, el saldo más doloroso por subrogación en el sector salud: AMLO

El saldo más doloroso en las políticas de privatización de los servicios de salud, es el de la Guardería ABC de Sonora, y ya no se puede hacer eso, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.



Durante su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el mandatario criticó el esquema de subrogación en los servicios de salud.



“En vez de decir esto nunca más, pasó el tiempo y no solo no hubo justicia, sino que le siguieron con lo mismo, porque todo era negocio arriba, pero también embarraban a funcionarios medios, familiares de funcionarios, nepotismo y concesiones. Pervirtieron al gobierno; era un instrumento al servicio de la corrupción”.



En ese sentido, el mandatario pidió que se investigue el caso de la muerte de un paciente en el Hospital de PEMEX de Tabasco y 40 afectados más.



El trabajador de PEMEX perdió la vida por recibir una hemodiálisis con una medicina que tenía una bacteria.



“Estamos buscando que esto mejore, que no haya subrogación, y que haya medicamentos de calidad”.



Señaló que va a llevar tiempo pero su gobierno trabaja las 24 horas todos los días, pero “el sistema de calidad gratuita va, me canso ganso”.