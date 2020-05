Guardia Nacional ya no instalará cuartel en Coatzacoalcos

La Guardia Nacional ya no instalará un cuartel para sus elementos en Coatzacoalcos, según consta en un documento enviado al cabildo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).El oficio explica que fue el Gobierno federal quien tomó la decisión, más no el porqué de la cancelación del proyecto.Por este motivo, se pide que se cancele el sexto acuerdo de Cabildo del 11 de febrero del 2020 donde se aceptó la donación de un terreno."Por instrucciones del Gobierno Federal ese municipio ya no está considerado para la construcción de una compañía de la Guardia Nacional, razón por la cual ya no se hará necesario la donación del predio", se lee en el escrito enviado al alcalde Víctor Carranza Rosaldo.El predio en cuestión tiene una superficie de 19 mil metros cuadrados y se encuentra sobre la avenida Universidad, entre las calles Espíritu Santo y Noemí Gómez de Brito.La llegada de una base de la Guardia Nacional a Coatzacoalcos obedecía a las peticiones de seguridad hechas por la ciudadanía en general, esto luego del atentado en el bar "El Caballo Blanco" y una serie de ejecuciones ocurridas entre el 2019 e inicios del 2020.