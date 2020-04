Guías para atender pacientes críticos de COVID-19 “no son nuevas”: Salud

En el reporte diario sobre coronavirus desde Palacio Nacional, la prensa preguntó por la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica del Consejo de Salubridad General en México.



El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell respondió que las guías no son nuevas, pues "ahora aplican a Covid-19, es una adaptación de preceptos éticos fundamentales".



Añadió que los procedimientos que establece se deben de ubicar para un momento crítico de atención en la pandemia.



"Lo que consideramos que es muy importante en este momento es ubicar los distintos escenarios para enfrentar una situación tan compleja como esta, y no perder de vista que los preceptos éticos fundamentales, muchos de ellos representados como leyes deben ser considerados como estándares universales".

Siguió:



"En este momento es un documento que está a disposición en la página del Consejo de Salubridad General, pero no implica en este momento una decisión ejecutiva".