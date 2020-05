Guillermo del Toro en contra de que Congreso federal desaparezca FIDECINE

El cine es memoria, y sin memoria no es posible existir, dice Guillermo del Toro ante la propuesta de desaparecer FIDECINE.Ante la propuesta de diputados de Morena de desaparecer varios fideicomisos nacionales, entre ellos FIDECINE, un Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, el cineasta mexicano Guillermo del Toro Gómez lamentó este hecho y a través de su cuenta de Twitter @RealGDT, aseguró que “el cine es memoria, y sin memoria no es posible existir”.En un largo hilo arrobado a los legisladores @mario_delgado y @dolorespadierna el multipremiado artista se muestra sorprendido “que un gobierno que presupongo de izquierdas ataque las manifestaciones culturales- que, es cierto, no son autónomas porque no han sido protegidas en los tratados comerciales internacionales”.Añade que “la mayoría de los trabajadores de la industria Cinematográfica necesitan continuidad. Viven de una producción a otra. El nivel de calidad a nivel técnico y artístico se ha disparado a lo más alto”.“Desde hace tiempo, nuestro cine ha sido instrumento y voz de nuestra cultura y embajador del talento de nuestra gente a nivel masivo y mundial. Ha conquistado espacios internacionales que ya se habían perdido o nos estaban vedados. Espacios en las más altas esferas de nuestro quehacer y nuestro arte. Esta es una manifestación cultural que ha traído buenas noticias y ánimo y arte a México”, expresa el director de El laberinto del fauno, El espinazo del diablo, Cronos, Pacific Rim, Blade II, entre una larga lista de producciones fílmicas.“Son pocas las herramientas que permiten que sobrevivamos. No son un lujo, como no es un lujo la SRE o cualquier otra secretaria que nos vincula al planeta entero. Como no es un lujo el tener voz y vernos reflejados en pantalla”, dice Del Toro al referirse a la posible cancelación del FIDECINE, un fideicomiso que busca brindar este sistema de apoyos financieros y de inversión para los productores, los distribuidores, los comercializadores y los exhibidores de películas nacionales, estimulando la participación de los sectores público, social y privado, a través de la reactivación integral de la industria cinematográfica nacional, como se indica en su página web http://www.imcine.gob.mx/“Esta no es una medida momentánea o de rectificación: es permanente, y significa la devastación de un ecosistema cultural ya en peligro de extinción. Llevamos décadas sobreviviendo con lo básico y con ello hemos logrado enormidades”, continúa Guillermo del Toro.“Como las han logrado otros Mexicanos en la danza, la Opera, las artes plásticas o la literatura. Pero esta es una industria- una arte que requiere de infraestructura, de cientos de manos, de cientos de almas para recrear la vida en la pantalla. La nuestra es una industria sin huella de carbono, hecha a mano, con esfuerzo, con paciencia e ingenio Mexicano”.“No aboguemos por nosotros sino por los que vienen: Hay miles de jóvenes que vienen con fuerza e ideas nuevas- estamos buscando reactivar la animación, como forma alternativa de contar historias, estamos estimulando la creatividad para dar salida a esas voces”.“Cortar estos apoyos - o cambiarlos permanentemente y sin el acuerdo o consulta de la comunidad - no solo e unilateral y profundamente ciego, sino que sofoca para siempre, las pocas formas de supervivencia que existen para nuestro cine. El cine es memoria, y sin memoria no es posible existir”, concluye Guillermo del Toro.A través también de esta red social, el diputado federal Mario Delgado, coincidió con Guillermo del Toro y escribió: “Coincido con usted @RealGDT, es una de las manifestaciones culturales más importantes del mundo y de la que [email protected] [email protected] nos sentimos [email protected] Una iniciativa es una propuesta, nos comprometemos a escuchar y trabajar con [email protected] para tomar la mejor decisión para el país”.En ese mismo tenor, el senador Ricardo Monreal Ávila, añadió: La iniciativa de @Mx_Diputados sobre la desaparición de fideicomisos, entre otros, los vinculados al cine mexicano (#FIDECINE), será revisada y no se precipitará su dictamen. Debemos fortalecer el cine nacional; en el @senadomexicano, Morena actuará de manera congruente”.