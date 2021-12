Guste o no al INE, habrá consulta sobre Revocación: Cuitláhuac

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que les guste o no a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes habían aprobado suspender la consulta de Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora se tendrá que realizar.Lo anterior luego de que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sentenciaran que el órgano comicial no tenía facultades para suspender o posponer la realización de este ejercicio democrático, alegando la insuficiencia presupuestal para ello.“La única forma por la cual no podría llevarse a cabo este ejercicio democrático que está en la Constitución es que no se reunieran la cantidad suficiente de firmas, lo cual ya no va a ser así, porque se reunieron casi el triple de las requeridas”, afirmó en conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno.Además coincidió con López Obrador, en que los Consejeros del INE deberían ajustar sus salarios y con ello obtener recursos para la Revocación, “porque a nuestra consideración están muy por arriba de lo que debiera ser y además de otras prebendas que tienen”.En ese sentido, consideró que sí se deben revisar estos beneficios de los que gozan los integrantes del pleno del Instituto, al ser “desproporcionado el ingreso que llegan a tener”.Resaltó que a nivel estatal, los consejeros del Organismo Público Local Electoral (OPLE) ya se ajustaron su sueldo luego de reducir su gasto en 80 millones de pesos, a pesar de que tenía que llevarse a cabo los comicios legislativos y municipales del pasado 6 de junio.“Creo que ya quedó bastante claro que sí es necesario que se reduzca los ingresos salariales en este tipo de órganos de los altos funcionarios, para los consejeros. Felicito a los consejeros del OPLE porque sí redujeron su gasto. Ahí está el ejemplo para los del INE, sí se puede, nada más que es un poquito de voluntad”, puntualizó.Por lo que con el fallo jurisdiccional de la Sala Superior, refrendó el mandatario veracruzano, la consulta se tendrá que llevar a cabo el 10 de abril de próximo año, tal como lo estipuló el ente comicial en el calendario de este proceso revocatorio.Recordó que en la “mañanera” de este miércoles se aclaró que no se están solicitando más recursos para este referéndum, sino que se obliga al INE a que lo lleve a cabo.“La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya se ha pronunciado, el TEPJF también y por tanto lo tienen que hacer (…) va a haber la oportunidad de manifestarse a favor o en contra del mandato constitucional que tiene el Presidente de la República, a fin de ratificarlo o revocarlo”, reiteró.