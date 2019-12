Ha sido buena, pero bajó afluencia turística en Coatepec, afirman hoteleros

El gerente general de la Hacienda Zimpizahua en Coatepec, Erick Alcántara Ceballos, indicó que se ha registrado una ocupación hotelera de un 80 por ciento, no obstante, aseguró que en años anteriores se ha tenido una mayor afluencia en esta temporada decembrina.



“Tuvimos ocupación hotelera del cien por ciento en días pasados, 23 y 24 de diciembre, en porcentaje diría que un 80 por ciento en promedio. Ha sido más baja la afluencia a comparación de otros años, porque la temporada del año pasado tuvimos mayor afluencia en días que no eran 24 o los días de festejo”, detalló.



Admitió que aunque se observa una buena afluencia de turismo en el Pueblo Mágico, los hoteleros no han registrado un lleno total, a excepción de la Noche Buena y Navidad.



“Para esas fechas de fin de año ya tenemos reservaciones, en tema de afluencia de visitantes sí ha habido, pero para el tema hotel nos fue mejor el año pasado”, insistió.



Por otra parte, señaló que la llegada de empresas como el Gran Café de La Parroquia a Coatepec, además de empleos, genera competitividad, lo cual beneficia a los consumidores y en este sentido dijo que el mensaje es que hay inversión en Coatepec.



“Es atractiva la llegada del Café La Parroquia, es positivo que genere empleos y competitividad y que hace que el beneficiado sea el consumidor, es positivo que lleguen ese tipo de empresas, dan confianza en el municipio de que hay inversión. El mensaje es positivo y ayuda mucho a que vean a Coatepec con otros ojos”, finalizó.