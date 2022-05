Había 20 mil plazas docentes irregulares en Veracruz, revela SEV

Gobiernos anteriores habían entregado 246 plazas a docentes pese a que había información de que no era posible asignarles una clave.Esto lo señaló la oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Ariadna Selene Aguilar Amaya, quien confirmó que estos casos ya fueron regularizados.Este viernes, luego de participar en la entrega de nombramientos definitivos a docentes de la entidad, la funcionaria estatal aseveró que durante la actual administración se han entregado 20 mil basificaciones “que estaban irregulares”.“En este caso son 246 maestros que están siendo ya reconocidos y regularizados en estas horas de fortalecimiento; se cambiaron las horas a una clave que sí podría ser ya reconocida en la SICEAM (Coordinación Estatal de Actualización Magisterial)”, explicó.La Oficial Mayor refirió que las plazas no debían entregarse, sin embargo, se asignaron de forma irregular y sin que la dependencia tuviese capacidad de pago.“Estas plazas se otorgaron después de que había ya una información expresa de que no se podían entregar. Fue una situación, no sé si desconocimiento, no sé cómo llamarlo, donde se les otorgaron a los maestros cuando ya no estaban vigentes estas plazas.“Se hicieron varios pagos como abonos, pero la verdad es que nosotros no queríamos estar pagando unas claves sin que fuera ya una solución definitiva”, mencionó